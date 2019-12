publié le 20/12/2019 à 13:00

"Ça fait 35 ans que je suis comédien et je n'avais jamais vu passer de projets sur les vétérinaires avant de recevoir le scénario de Julie Manoukian ! Incroyable...": C'est un Clovis Cornillac plus inspiré que jamais que Stéphane Bern reçoit ce vendredi dans ALBH!

Le comédien vient nous parler du premier film de Julie Manoukian, une comédie dramatique très juste sur le quotidien de soignants dont on parle peu: les vétérinaires. Véritablement habité par son personnage, Clovis Cornillac nous rappelle que lors des grandes épidémies (grippe aviaire, vache folle...) les "vétos" comme on les appelle sont systématiquement "en première ligne". Un beau métier, indispensable, aussi bien pour les éleveurs que pour les particuliers, mais qui souffre ces dernières années d'une terrible crise de vocations... ce dont parle, justement, Les Vétos, en salles le 1er janvier.

Aux côtés de Clovis Cornillac, la jeune réalisatrice a réuni un casting prestigieux: Noémie Schmidt, Michel Jonasz, Carole Franck, Matthieu Sampeur...

"Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?"

Le live des Kids United Nouvelle Génération

Gloria, Dylan, Ilyana, Nathan et Valentina, accompagnés par le guitariste Franck Amseli, nous interprètent en live et en public L'hymne de la vie, leur nouveau single.

La recette du risotto de Luana:



Pour 4 personnes il vous faut :

- 350 g de riz carnaroli

- ½ litre de bouillon

- 20 cl de vin blanc

- ½ citrouille verte

- ½ boule de celeri-rave

- agrumes desséchés (ex : quartiers d’oranges-citrons passés au four à 140°C pendant 20mn environ pour enlever tout le jus)

- 1 feuille de sauge

- 80g de parmesan en morceaux

- Huile, beurre, sel, poivre



- Découpez la citrouille en morceaux avec la peau, enveloppez là dans du papier aluminium badigeonné d’huile d’olive avec la feuille de sauge et enfournez 30mn à 180°C

- Une fois cuite récupérez la chair puis mixez là pour obtenir une crème onctueuse (salez, poivrez)

- Mixez les agrumes desséchés pour en faire une poudre

- Découpez le céleri en petits dés et faites les dorer 5mn dans une noisette de beurre et une cuillère à soupe d’huile d’olive

- Faites revenir le riz avec l’huile d’olive dans une casserole, puis une fois translucide versez le vin blanc

- Laissez le vin s’évaporer puis ajoutez des louches de bouillon chand

- A mi-cuisson incorporez la crème de citrouille

- Une fois la cuisson terminée (env 18mn) ajoutez une noisette de beurre hors du feu, ajoutez les dès de céleri, saupoudrez de parmesan et de poudre d’agrumes.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Ce matin, Stéphane Bern est accompagné par : Luana Belmondo, Régis Mailhot et Patrice Carmouze !