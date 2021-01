"Starmania" : Cyndi Lauper chante la version anglaise des "Uns contre les autres"

publié le 27/01/2021 à 08:30

Il y a tout juste 30 ans, Michel Berger finalisait un des projets de sa vie : l’adaptation en anglais des grandes chansons de son opéra-rock Starmania. Et parmi les grandes chansons qu’il fallait adapter, il y avait Les Uns contre les autres.

Michel Berger avait réuni un casting épatant pour la version anglaise de Starmania. Céline Dion côtoyait notamment Nina Hagen, Tom Jones, Ronnie Spector, et Cyndi Lauper. Michel Berger avait rencontré Cyndi Lauper et lui avait dit : "Je veux que vous chantiez Le Monde est Stone (sa version sera un tube), et Les Uns contre les autres (version moins connue)". Cyndi Lauper avait accepté, en posant deux conditions : chanter à sa façon et produire les versions. Michel Berger lui avait dit "OK", et elle en a fait quelque chose de formidable.



Cyndi Lauper raconte que si Michel Berger n’était pas venu la voir il y a 30 ans, elle n’aurait jamais rechanté. Elle avait décidé d’arrêter, elle était ressortie essorée des années 80. On trouve ce morceau dans l’album de 1992 Tycoon, titre anglais de Starmania.

L'origine des "Uns contre les autres"

Pour la petite histoire, la chanson originale Les Uns contre les autres est née dans une maison au Cap d’Antibes. Michel Berger et le parolier Luc Plamondon s’y étaient retrouvés pendant deux mois pour écrire Starmania. Plamondon avait raconté au micro de RTL qu’il avait tendance à s’égarer, à visiter la région, les musées.

Michel Berger qui était très studieux ne supportait pas et il avait enfermé Plamondon dans le bureau de la maison, en lui disant : "Tu ne sortiras que quand tu auras écrit un texte". Voilà comment sont nées les paroles de cette chanson sur la solitude, Les Uns contre les autres. Michel Berger a posé le texte sur son piano et il a composé la mélodie en le lisant pour la première fois, au fil des mots.