Spotify : découvrez les classements de cette décennie

publié le 03/12/2019 à 14:43

La décennie 2010 touche à sa fin et il est l'heure pour Spotify de dresser le bilan. Basées sur les écoutes de plus de 248 millions d'utilisateurs à travers le monde, les données publiées ce mardi 3 décembre sont à l'image de la plateforme suédoise : énormes.

Drake devra sortir le champagne puisque ses 28 milliards d'écoutes propulsent Papi sur la première place du podium dans le classement des artistes les plus streamés entre 2010 et 2019. Une consécration pour le rappeur canadien dont le dernier EP, The Best in the World Pack, est sortie en juin 2019.

En deuxième position, l'incontournable Ed Sheeran, dont les chansons n'ont cessé d'inonder les radios. L'une d'entre elles, Shape Of You est classée première dans le top 5 des sons les plus streamés de cette décennie, avec pas moins de 2,3 milliards d'écoutes. Drake et Ed Sheeran sont suivis de près par Post Malone, Ariana Grande et Eminem.

Les artistes féminines les plus streamées de cette décennie

En cinquième place sur le classement des artistes féminines les plus streamées entre 2010 et 2019 se trouve Beyoncé. La reine mère est largement détrônée par... Ariana Grande. L'artiste de 26 ans se niche dans le top 1 et est suivie de près par Rihanna (dont pourtant le dernier album Anti remonte à 2015) Taylor Swift et Sia.

Les sons les plus streamés de cette décennie

1. Shape of You – Ed Sheeran

2. One Dance – Drake (feat. Wizkid & Kyla)

3. Rockstar (feat. 21 Savage) – Post Malone

4. Closer – The Chainsmokers (ft. Halsey)

5. Thinking out Loud – Ed Sheeran

Si l'on prend l'année 2019 seulement, les artistes les plus écoutés sur Spotify sont Post Malone, Billie Eilish et Ariana Grande. Quand aux révélations de l'année, on retrouve Lizzo, Lil Nax X et Lunay.