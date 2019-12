Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You (Official Music Video)

publié le 02/12/2019 à 18:33

All I Want for Christmas is You... La célèbre chanson de Mariah Carey est reconnaissable dès les premières mesures. Et pour cause, il ne se passe pas un Noël depuis 1994 sans que le titre resurgisse sur les platines ou les playlists, pour le plus grand bonheur de certains... et pour le plus grand malheur des autres.

Cette année, la ritournelle culte figure dans un étonnant sondage, réalisé par la marque de téléphonie mobile Huawei. Cette dernière a, en effet, demandé à ses clients britanniques de voter pour la chanson la plus agaçante de Noël. Et il s'avère que ce qu'ils veulent pour Noël c'est... de ne plus entendre All I Want For Christmas is You.

Mariah Carey occupe donc la première place de ce top 10, où l'on retrouve d'autres classiques, comme le rapporte le quotidien anglais Evening Standard. Ainsi le fameux Last Christmas de Wham ! figure en cinquième position et Baby It's Cold Outside de Tom Jones et Cerys Matthews occupe la septième place.

Le top 10 des chansons de Noël les plus agaçantes :

All I Want for Christmas is You - Mariah Carey

Do They Know It's Christmas? - Band Aid

I Wish It Could Be Christmas Everyday - Wizzard

Merry Xmas Everybody - Slade

Last Christmas - Wham !

Fairytale of New York - The Pogues and Kirsty MacColl

Baby It's Cold Outside - Tom Jones & Cerys Matthews

Santa Claus is Comin' to Town - Jackson 5

Santa Baby - Eartha Kitt

Jingle Bells - Andrews Sister