publié le 20/11/2019 à 15:15

Les artistes féminines débarquent en force aux Grammy Awards. Pour cette 62ème édition, les Oscars de la musique américains ont décidé de mettre en avant quelques chanteuses bien installées dans le paysage musical mondial comme Ariana Grande, Taylor Swift, Lana Del Rey ou encore Lady Gaga.

Mais ce sont les nouveaux visages qui l'emportent avec un grand nombre de nominations pour Billie Eilish et son incontournable tube électro-pop bad guy, Lizzo impératrice "feel good" avec Truth Hurts (et un certain talent pour la flûte traversière) ou encore Lil Nas X, rappeur de 20 ans qui mêle avec habilité country tradi et hip-hop innovant. Une liste très américaine qui ne compte pas les superstars sud-coréennes du groupe BTS. Une absence qui provoque déjà la colère de leurs millions de fans sur les réseaux sociaux...



Voici la liste des artistes nommés aux Grammy Awards dévoilée ce mercredi 20 décembre 2019 dans les principales catégories. Les grands gagnants seront connus le 27 janvier 2020 lors de la cérémonie de remise des prix. C'est la chanteuse Alicia Keys qui se chargera de présenter la soirée une nouvelles fois.

Et les nommés sont...

Album de l'année :

- I, I - Bon Iver

- Norman Fuck*** Rockwell ! - Lana del Rey

- thank u, next - Ariana Grande

- I Used To Know Her - H.E.R.

- 7 - Lil Nas X

- Cuz I Love You (Deluxe) - Lizzo

- Father of The Bride - Vampire Weekend

Enregistrement de l'année :

- Hey Ma, Bon Iver

- Bad Guy - Billie Eilish

- 7 Rings - Ariana Grande

- Hard Place - H.E.R.

- Talk - Khalid

- Old Town Road - Lil Nas X

- Truth Hurts - Lizzo

- Sunflower - Post Malone et Swaelee

Chanson de l'année

- Always Remember Us This Way - Lady Gaga

- Bad Guy - Billie Eilish

- Bring My Flowers Now - Tanya Tucker

- Hard Place - H.E.R.

- Lover - Taylor Swift

- Norman Fuck*** Rockwell - Lana del Rey

- Someone You Love - Lewis Capaldi

- Truth Hurts - Lizzo

Révélation de l'année

- Black Pumas

- Billie Eilish

- Lil Nas X

- Lizzo

- Maggie Rogers

- Rosalia

- Tank and the Bangas

- Yola



Meilleure prestation pop solo

- Spirit - Beyoncé

- bad guy - Billie Eilish

- 7 rings - Ariana Grande

-Truth Hurts - Lizzo

- You Need To Calm Down - Taylor Swift



Meilleure performance R&B

- Love Again - Daniel Caesar et Brandy

- Could've Been - H.E.R. feat. Bryson Tiller

- Exactly How I Feel - Lizzo feat. Gucci Mane

- Roll Some Mo - Lucky Day

- Come Home - Anderson Paak feat. Andre 3000

Meilleur album rap

- Revenge of the Dreamers III - Dreamville

- Championships - Meek Mill

- I Am Greater Than I Was - 21 Savage

- Igor - Tyler the Creator

- The Lost Boy - YBN Cordae

Meilleure chanson country

- Bring My Flowers Now - Tanya Tucker

- Girls Goin' Nowhere - Ashley McBryde

- It All Comes Out in the Wash - Miranda Lambert

- Some Of It - Eric Church

- Speechless - Dan and Shay