Snoop Dogg va sortir un album de berceuses

Snoop Dogg sur la scène du Masters Of Ceremony 2019, le 28 juin 2019 à New York City

publié le 03/12/2019 à 11:05

Le grand mastodonte du hip-hop et du rap étasunien, joyeux fumeur de marijuana et dont l'étoile brille sur le Walk of Fame d'Hollywood Boulevard, veut désormais bercer vos enfants. Le 6 décembre 2019 sortira un album de reprises des plus célèbres titres de Snoop Dogg en berceuses, intitulé Lullaby Renditions of Snoop Dogg.

C'est le label Rockabye Baby ! qui est derrière cet étonnant projet. Sur sa chaîne YouTube, des classiques de tous genres sont adaptés en un titre instrumental, avec fond de carillons et lente cadence. Les reprises vont de Poker Face de Lady Gaga à Resistance de Muse, en passant par Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper, ou encore Drake, Eminem et Kanye West.

En attendant de pouvoir faire dormir ses enfants sur Doggy Dogg World, un premier extrait de l'album, Gin and Juice, a été publié sur le compte YouTube du label.

> Gin & Juice - Lullaby Renditions of Snoop Dogg - Rockabye Baby! Date : 03/12/2019

La tracklist de "Lullaby Renditions of Snoop Dogg"

1. Gin and Juice

2. What’s My Name ?

3. Beautiful

4. Drop It Like It’s Hot

5. Lay Low

6. Sensual Seduction

7. Young, Wild & Free

8. Snoop’s Upside Ya Head

9. California Roll

10. Trust Me

11. Slow Down

12. Doggy Dogg World