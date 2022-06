Qui n'a jamais rêvé de rencontrer Zinedine Zidane, véritable légende du football et dieu vivant pour certains ? Mieux, qui n'a jamais rêvé de recevoir la visite surprise du champion du Monde 1998 ? C'est ce qui est arrivé à Soprano, il y a quelques années, quelques heures avant l'un des concerts les plus importants de sa carrière. Invité de Bonus Track sur RTL ce 16 juin, le chanteur marseillais est revenu sur cette incroyable anecdote, en compagnie de ses deux amis, Djamal et Mateo.

Nous sommes en octobre 2017. Soprano s'apprête à donner l'un des concerts les plus marquants de sa carrière : un show chez lui, à Marseille, au Stade Vélodrome. L'attente est immense et les fans viennent de s'arracher les quelques 60.000 billets mis en vente. Pour l'occasion, Soprano et son équipe ont vu les choses en grand. Ils ont demandé à une autre star de la cité phocéenne, Zinedine Zidane, alors entraîneur du Real Madrid, d'enregistrer une vidéo de soutien, pour la diffuser en plein concert sur les écrans géants du stade.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. "48h avant le concert, le stade est complet, toutes les places sont vendues, raconte Mateo au micro d'Eric Jean-Jean. Mais Léa, qui travaille avec nous, me dit 'il y a Zidane qui veut venir avec toute sa famille'. Je lui dis qu'il n'y a plus de place. J'ai alors appelé le Stade Vélodrome et je leur ai dit 'vous vous demer*** comme vous voulez, mais il faut qu'il soit là, je ne peux pas lui dire non, c'est quand même Zidane. J'ai appelé le Stade, j'étais un peu dur", admet-il.

La surprise totale pour Soprano

Une fois les places trouvées, l'équipe de Soprano décide alors de faire une ultime surprise au chanteur. Dans les loges, l'interprète de Cosmo se prépare à monter sur scène. Il n'imagine pas un seul instant ce qui l'attend. Zidane, qui a, comme lui, grandi dans la cité de la Castellane, a fait le déplacement depuis Madrid et a décidé de venir saluer "Sopra" dans sa loge.

"Je suis rentré dans la loge avec une tête apeurée, reprend Mateo. Je dis qu'il y a une bagarre générale dans le couloir, que c'est chaud... Et là, j'ouvre la porte, et Zidane entre !".

La surprise est totale pour Soprano. A l'écouter au micro d'Eric Jean-Jean, on peut encore percevoir l'émerveillement ressenti en se retrouvant face au "ballon d'or 1998". "Pour m'avoir, ce n'est pas facile, j'ai pété les plombs. Il était entraîneur du Real, il y avait l'équipe de France, jamais je pensais qu'il viendrait", conclut ce dernier.

Comme en 2017, toute la ville de Marseille se prépare de nouveau à accueillir Soprano ce week-end, au Stade Vélodrome. Une date forcément particulière pour l'ancien membre du groupe Psy 4 de la rime, en tournée pour son nouvel album.

