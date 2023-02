LA STORY - Marvin Gaye : Les secrets de " Mercy mercy me (the ecology) " -

Depuis quelques années, RTL organise une "semaine verte" pour mettre en avant des thématiques écologiques au travers de ses programmes. Du lundi 6 au dimanche 12 février 2023, plusieurs figures de la station comme Yves Calvi, Philippe Caverivière, Julien Courbet et Amandine Bégot ont relevé différents défis écologiques pour aider la planète.

Pour l'occasion, Eric Jean-Jean a de son côté débuté chacune de ses émissions Bonus Track avec un tube engagé au service de l'écologie : Beds are burning des Midnight Oil (1987), La fièvre de Julien Doré (2020), Mercy mercy me (the ecology) de Marvin Gaye (1971) et Respire de Mickey 3D.

Eric Jean Jean revient donc sur l'histoire de ces hits engagés qui ont marqué leur génération. Vous les retrouverez également dans le podcast "La story" de Bonus Track.

"Bonus Track", c'est l’émission musicale animée par Éric Jean-Jean du lundi au jeudi, de 21h à 22h, découvrez tous les secrets de vos chansons préférées. Grâce à des histoires parfois méconnues et des anecdotes., vous n'écouterez plus jamais ces tubes planétaires de la même façon.

