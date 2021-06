Eurovision : accusés de plagiat, les vainqueurs italiens se défendent et nient

publié le 14/06/2021 à 20:01

Une nouvelle polémique touche les vainqueurs de l'Eurovision. Après avoir été accusé d'avoir consommé de la drogue à l'issue de leur victoire, le groupe italien Måneskin est désormais soupçonné de plagiat. La bassiste se défend, mais reconnaît des "similarités".

La chanson incriminée, Zitti E Buoni, ressemble effectivement au titre You want it, you’ve got it, du groupe néerlandais The Vendettas, enregistré en 1994. Dans une interview accordée à nos confrères de LCI, la bassiste italienne Victoria De Angelis dément tout plagiat : "Honnêtement on ne connaissait pas cette chanson. Peut-être qu’il y a des similarités, mais c’est juste un bon gros riff de rock, très simple. Si vous écoutez la chanson en entier, vous pouvez entendre qu’elle est totalement différente de la nôtre. Nous n’avons copié personne. Nous avons écrit cette chanson il y a cinq ans lorsqu’on a commencé à jouer ensemble. On ne connaissait même pas ce groupe !"

Le 5 juin dernier, The Vendettas les accusait d'avoir plagié un de leurs titres pour créer la chanson gagnante du concours. "Cela ressemble à s'y méprendre à notre morceau", avait déclaré Joris Lissens auprès d'un média belge.