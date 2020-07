Rock : Peter Green de Fleetwood Mac est mort

Crédit : KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 25/07/2020 à 19:52

En 1967, à Londres, Peter Green avait cofondé Fleetwood Mac. Le groupe avait cartonné très vite avec notamment le morceau "Albatross" et "Black Magic Woman". Sa famille a annoncé son décès, Peter Green était âgé de 73 ans.

Atteint de troubles psychiatriques graves, Peter Green avait quitté le groupe en 1970, juste avant que ce dernier ne s'installe aux États-Unis. D'abord dans un style "british blues", Fleetwood Mac est ensuite devenu plus pop-rock et est devenu mondialement populaire dès 1975 avec l'album "Rumours", écoulé aujourd'hui à plus de 40 millions d'exemplaires, comme le rapporte Le Télégramme.

Au total, Fleetwood Mac a vendu plus de 120 millions de disques sur la planète depuis sa création à la fin des années 60.