Qui était Monique Borelli, la soprano tuée par son fils à coups de couteaux ?

publié le 24/07/2020 à 14:14

Monique Borelli, chanteuse lyrique, a été tuée par son fils. Il l'aurait poignardée après une dispute familiale lundi 20 juillet. Elle est morte dans la nuit de mardi à mercredi des suites de ses blessures après avoir été admise en urgence absolue à l'hôpital Nord de Marseille.

Originaire de la ville d'Hyères (Var), Monique Borelli était diplômée du Conservatoire de Marseille et médaillée du Conservatoire de Nice, comme l'explique Nice Matin. Monique Borelli avait aussi terminé dans les finalistes du concours de Marmande en 1998 et 1999. En 2001, elle remporte le premier prix au Forum Lyrique Arlésien.

Monique Borelli avait aussi chanté avec Les Chœurs de Provence en 2012 pour Carmina Burana de Carl Orff, en l'Église Notre-Dame du Mont de Marseille. Elle donnait des cours de chant, comme en témoignent certains commentaires et hommages sur Facebook : "Eĺle restera toujours dans mon cœur. Professeur de chant et amie", "Une immense tristesse. Elle était si gentille, si talentueuse..", "Je suis sous le choc.. Très attristée et peinée.. Monique toujours souriante, infiniment gentille.. Gravée à jamais dans ma mémoire.. Mes pensées vont à Gilles son mari, et mes prières pour Monique.."

