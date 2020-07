Elton John et Renate Blauel à leur mariage en 1984

publié le 24/07/2020 à 12:13

Elton John se retrouve devant la justice. Comme le rapportent de nombreux médias britanniques, dont la chaîne BBC, l'interprète de Candle In The Wind est poursuivi par son ex-femme Renate Blauel. Elle lui réclame 3 millions de livres clamant qu'il a enfreint les termes de leur contrat de divorce.

Plus précisément, Renate Blauel affirme que l'autobiographie d'Elton John, Moi Elton John, publiée en 2019, révèle des détails de leur mariage, rompant un accord qu'il avait conclu à leur divorce en 1988. Le couple s'était marié en 1894. Ces passages, qui ne sont pas nommés, ont déclenché des "problèmes de santé mentale" à Renate Blauel, comme elle l'explique.

De son côté, la défense d'Elton John reconnaît l'existence de l'accord du divorce, que les deux parties avaient signé mais nie toute violation ou "préjudice psychologique". Selon les documents déposés à la Haute Cour de Londres, il a accepté de supprimer certains passages de son autobiographie avant sa publication et dans la version publiée, Renate Blauel y apparaît dans 8 pages.

Elton John raconte ceci à propos de son ex-épouse : "Je l'ai revue une fois après le divorce. Quand j'ai eu des enfants, je l'ai invitée à Woodside [le domicile d'Elton John et son mari David Furnish] parce que voulais qu'elle les rencontre ; Je voulais la voir, je voulais qu'elle fasse partie de nos vies et qu'ils fassent partie de la sienne d'une certaine manière. Mais, elle n'a pas voulu et je n'ai pas insisté. Je devais respecter ses sentiments".