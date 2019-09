publié le 14/09/2019 à 13:47

Le chanteur Dave était l'invité du Journal Inattendu, ce samedi 14 septembre sur RTL. L'occasion pour le chanteur néerlandais de présenter son tout nouvel album intitulé Souviens-toi d'aimer.



Renaud signe et produit une chanson inédite sur le nouveau disque de Dave. Le chanteur, lui a fait une surprise, en intervenant en direct sur RTL ce samedi. L'artiste raconte comment est née cette collaboration.

"Après moult soirées guitares et chansons, avec des amis dont Dave, j'ai écouté ses nouvelles chansons, les premières maquettes et j'ai décidé de le produire parce que c'est un ami", explique Renaud.

"Le public s'est peut-être fait une fausse idée de moi. Je suis capable d'investir dans un autre artiste que moi, un autre style, un autre répertoire. J'aime beaucoup cet album et ces chansons", poursuit-il.



Le chanteur en a profité pour donner des nouvelles sur son état de santé. Il se veut très rassurant. "Ça va très bien malgré ce qu'en dit la presse people. Je n'ai ni AVC, ni cancer du foie, ni cirrhose. Je suis en parfaite santé depuis un an, je ne bois plus aucune goûte d'alcool depuis 9 mois. Je suis parfaitement lucide et heureux".