Renaud se confie sur RTL : "Je suis parfaitement lucide et heureux"

et William Vuillez

publié le 14/09/2019 à 14:19

Samedi 14 septembre, le chanteur Dave était l'invité du Journal Inattendu sur RTL, pour présenter son dernier album, sur lequel Renaud signe une chanson. Ce dernier lui a fait une surprise en intervenant en direct dans l'émission.

L'interprète de Mistral gagnant revient sur cette collaboration, sa grande amitié avec Dave, et fait quelques confidences sur son nouveau disque de chansons originales, Les Mômes et les enfants d'abord. L'enregistrement sortira à la fin du mois de novembre.

"C'est un album un peu différent dans la mesure ou c'est un album sur l'enfance. Je parle à la place des enfants et j'espère qu'ils verront ça ainsi que les parents parce que c'est quand même plutôt des chansons pour les grands", a-t-il expliqué sur RTL.

Renaud en a également profité pour donner des nouvelles de son état de santé, très rassurant. "Ça va très bien malgré ce qu'en dit la presse people. Je n'ai ni AVC, ni cancer du foie, ni cirrhose. Je suis en parfaite santé depuis un an, je ne bois plus aucune goûte d'alcool depuis 9 mois. Je suis parfaitement lucide et heureux", a-t-il confié.