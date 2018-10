VIDÉO - Dave dévoile une chanson sur l'homoparentalité : "La Fille aux deux papas"

publié le 02/10/2018 à 17:46

Le chanteur Dave s'apprête à sortir un nouvel album et le premier extrait de celui-ci devrait faire parler. Le chanteur d'origine hollandaise a choisi d'évoquer très directement un sujet d'actualité. Alors que le débat sur la "PMA (procréation médicalement assistée) pour toutes" s’invite sur le terrain politique et médiatique, Dave a choisi d'évoquer un sujet très peu exploité en chanson : l'homoparentalité.



"Chaque jour, elle s'éveille à la vie et elle voit / Tant d'amour autour d'elle qu'elle n'entend pas les voix de la rue qui proteste, qui appelle au combat / Les slogans qui soulèvent un étrange débat", chante Dave dans son nouveau titre La Fille aux deux papas. "Elle sourit, regardez-la, c'est la fille aux deux papas, comme ils disent", entonne aussi le chanteur en écho certainement à la chanson de Charles Aznavour, Comme ils disent, qui évoquaient en 1972 la vie d'un homme homosexuel avec force et sans moquerie, une rareté à l'époque.

Dave profite aussi de ce titre engagé pour rassurer celles et ceux qui seraient inquiets d'une éventuelle confusion dans les esprits des enfants de parents LGBTQ+. Il n'oublie pas de tacler certains opposants à la PMA, la GPA (gestation pour autrui) ou l'homoparentalité en général, qui usent de leur foi pour s'opposer à ces familles. "Dans son cœur tout est clair / Et la Sainte Famille machin, qui croit savoir où est le Mal, où est le Bien / Elle en a rien à faire, au contraire elle a tous ses repères", écrit Patrick Loiseau, l'auteur de cette chanson.

Si de nombreux enfants peuvent se reconnaître dans les paroles de cette chanson, une petite fille est sans doute à l'origine de ce texte. Il s'agit de Mila, l'une des filles de Marc-Olivier Fogiel et de son époux. Mila, dont le chanteur est le parrain.

Avant la sortie demain de « quest ce qu elle a ma famille » chez @EditionsGrasset mise en ligne auj de La fille aux 2 papas » . Magnifique chanson de Dave pour sa filleule Mila https://t.co/zp43PXKArr ¿¿¿¿¿¿ merci ¿¿¿@dave_officiel — Marc-Olivier FOGIEL (@FogielMarcO) 2 octobre 2018