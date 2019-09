publié le 14/09/2019 à 17:03

Dave fait son grand retour. Le chanteur néerlandais était l’invité du Journal Inattendu ce samedi 14 septembre pour présenter son nouvel album studio, Souviens-toi d’aimer, produit par Renaud.

L'interprète de Mistral gagnant lui a fait une surprise en intervenant en direct à la fin de l’émission. Un moment vraiment inattendu. Le chanteur, dont la parole est très rare, a tenu à rassurer ses fans sur son état de santé : "Ça va très bien, malgré ce qu'en dit la presse people, la presse de caniveau. Je n'ai ni AVC, ni cancer du foie, ni cirrhose. Je suis en parfaite santé depuis un an, je ne bois plus aucune goûte d'alcool depuis 9 mois. Je suis parfaitement lucide et heureux".

Renaud en a profité pour glisser quelques confidences sur son prochain album prévu fin novembre, dont il a confirmé le titre : Les Mômes et les enfants d’abord. Dave a ainsi pu parler à celui qui est le voisin depuis de nombreuses années dans le Vaucluse. L'artiste est très fier de leur collaboration sur Souviens-toi d'aimer.

Un amoureux des chiens

Le célèbre interprète de Vanina est également revenu durant l'émission sur sa passion pour les chiens. Il pose d’ailleurs avec sa chienne, Clara, au dos de la pochette de son nouveau disque. Dave a choisi d'inviter Fréderic Gaillanne dans son Journal Inattendu.

Créateur d'une fondation qui porte son nom, il dirige à l'Isle-sur-la-Sorgue la première école d’éducation de chiens guides exclusivement destinés aux enfants aveugles ou atteints d’autres formes de handicap en Europe. Fréderic Gaillanne a évoqué sur RTL tout ce qui est mis en œuvre pour accueillir les enfants et bien sûr les chiens, pour leur apprendre à vivre ensemble et à évoluer dans un milieux urbain.

Également au programme de l’émission : le reportage inattendu demandé par Dave sur les abeilles dont le nombre diminue chaque année. Christian Panvert, journaliste à RTL, s’est ainsi intéressé à une parade mise en place par les apiculteurs : Le sucre. Du sucré ajouté et donné aux abeilles. Mais ce remède risque, pour certains, de se révéler pire que le mal.