publié le 14/06/2021 à 09:58

Voilà que revivent finalement ces festivals qui ont été condamnés l’an dernier, et l’on s’en réjouit pour le public et les artistes ! Et puis c’est aussi l’occasion de parler de la naissance d’un nouveau festival en pays de Bigorre - qui était si cher à mon ami Jacques Chancel - imaginé par le pianiste David Fray et qui est centré autour du handicap.

Il y aura des concerts et des répétitions destinés à ces publics et c’est une bien belle initiative que ce festival appelé en référence à Jean-Sébastien Bach, l’Offrande Musicale. Il débute le 26 juin par les concertos pour 2,3 et 4 pianos de Bach avec David Fray et ses amis. Durant une dizaine de jours, de Tarbes à Lourdes en passant par l’abbaye de l’Escaladieu, on pourra entendre des artistes majeurs comme la chanteuse Barbara Frittoli ou l’altiste Gérard Causse qui jouera Bach en compagnie de Fanny Ardant qui lira elle des textes de Rainer Maria Rilke.

Le célébrissime Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns sera donné pour des jeunes avec une retransmission en direct dans des établissements accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées : c’est une merveilleuse façon de partager la musique. On peut donc réserver ses places sur le site de L'Offrande Musicale.

Le festival d'Auvers-sur-Oise

Un autre festival dont je voulais vous parler est celui d’Auvers-sur-Oise qui fête cette année ses 40 ans ! Il a été créé par un musicien passionné, Pascal Escande, qui a toujours donné la part belle aux jeunes musiciens, découvrant ainsi de nombreux talents ! J’en sais quelque chose pour y avoir été invité très jeune, à mes débuts, avec la pianiste Hélène Grimaud.

Le festival a débuté le 27 mai et se poursuit jusqu’au 18 juillet. Écouter un concert dans la sublime église d'Auvers-sur-Oise est une expérience unique. Le 3 juillet, la violoncelliste russe Anastasia Kobekina y donnera un récital ! Et c’est un talent majeur ! On l’écoute dans le début de l’Arpeggione de Schubert enregistré justement au festival d’Auvers-sur-Oise avec Anna Fedorova.

C’est un festival a la campagne comme on les aime. On y va décontracté, la nature est belle, l’église splendide et l’esprit de Van Gogh est très présent. Pascale Escande a réussi en 40 ans à installer un festival attachant qui a vu défiler les plus grands musiciens. Souhaitons-lui le meilleur pour les 40 prochaines années. Et le 9 septembre, il y aura même la pianiste Khatia Buniatishvili pour un concert exceptionnel.