"Scène de rue à Montmartre" : un Van Gogh rare adjugé 13 millions d'euros

et AFP

publié le 25/03/2021 à 22:33

Le tableau "Scène de rue à Montmartre", peint par Vincent Van Gogh et encore jamais exposé, a été adjugé 13 millions d'euros, ce jeudi 25 mars, dans la capitale française. Un chiffre qui serait bien au-dessus de son estimation ; et un record, en France, pour le peintre hollandais. Ce qui ne fait que confirmer sa cote internationale.

Daté de 1887 et peint pendant les deux courtes années que Van Gogh a passé à Paris, la toile était répertoriée dans les catalogues (par des photos en noir et blanc), mais n'était jamais apparue, depuis son acquisition par une famille française, aux alentours de 1920.

Elle a été acquise pour un montant de 13.091.250 euros (frais inclus). Un montant qui a fortement réjoui Sotheby's, qui organisait cette vente sur internet.

Sotheby's et la maison de ventes Mirabaud-Mercier, qui avaient découvert "Scène de rue à Montmartre", avaient montré au public en février ce chef-d'œuvre qui appartenait à la très rare série de tableaux représentant le mythique Moulin de la Galette.

Une oeuvre qui marque un tournant expressionniste

Dans l'itinéraire du peintre hollandais (1853-1890), ce tableau marque un tournant, un début expressionniste. "C'est un témoignage sur Montmartre à la fin du XIXème siècle", a souligné Aurélie Vandevoorde, commissaire-priseur de la vente, dans un communiqué de presse. Les Parisiens allaient se promener et s'amuser dans le parc du Moulin de la Galette, mais Van Gogh était plus sensible au côté bucolique qu'à la représentation des cabarets".

D'autres oeuvres ont été offertes lors de cette vente : une "Danseuse" au pastel d'Edgar Degas, un Francis Picabia rare, "Le Matador dans l'arène", et une oeuvre de Camille Pissarro, "La Récolte des Pois" commandée par Theo Van Gogh et récemment restituée aux héritiers du collectionneur Simon Bauer.