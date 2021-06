"Bonus Track" : Alain Souchon invité exceptionnel d'Eric Jean-Jean

publié le 10/06/2021 à 22:00

Pour la dernière émission inédite de l'année, Bonus Track reçoit un invité exceptionnel : Alain Souchon. Le célèbre artiste revient pour vous sur ses plus grands succès qui ont jalonné l'ensemble de sa carrière.

Au programme, l'histoire de ses nombreux tubes, de J’ai 10 ans, première rencontre artistique avec son grand ami Laurent Voulzy, à Ame fifties, écrite avec son fils Pierre Souchon et dans laquelle il évoque ses souvenirs d’enfance, en vacance dans la Baie de Somme dans les années 50. Une émission exceptionnelle, toujours dans la bonne humeur comme le montre cette petite vidéo tournée et diffusée par Eric Jean-Jean sur ses réseaux sociaux.

Sur RTL.fr et sur l'application RTL, découvrez le meilleur de "Bonus Track" depuis le début de la saison. L’émission musicale animée par Éric Jean-Jean vous fait découvrir tous les secrets de vos chansons préférées. Grâce à des histoires parfois méconnues et des anecdotes., vous n'écouterez plus jamais ces tubes planétaires de la même façon...