On connaît depuis hier les nominations aux Oscars pour la 93ème cérémonie qui aura lieu le 25 avril à Los Angeles. Les favoris et les nommés sont...? Tour d'horizon, avec Stéphane Boudsocq.

publié le 16/03/2021 à 10:58

Le violoniste Renaud Capuçon est une nouvelle voix de Laissez-vous Tenter. Il viendra régulièrement partager ses coups de cœur au rayon musique classique... Pour ce premier rendez-vous, il a choisi de nous présenter le nouvel album Beethoven Brahms, Violin Concertos du violoniste Gil Shaham...

"C'est pour moi l'un des plus grands violonistes au monde. On est de la même génération, on se respecte beaucoup, il est israélo-américain et il joue surtout aux Etats-Unis et pas assez en Europe à mon goût. Il nous emmène immédiatement dans son univers musical grâce à une technique parfaite mais, surtout, il est très sympa, très classe et c'est vraiment un chic type, insiste Renaud Capuçon.

Gil Shaham joue avec un violon d'exception. "Un magnifique Stradivarius de 1719 avec une sonorité de miel, onctueuse et fruitée propre à Stradivarius, commente Renaud Capuçon. Gil Shaham a enregistré ce disque avant la pandémie quand tout était encore normal avec l'orchestre américain The Knights qui est un formidable ensemble de jeunes musiciens. Pour ses 50 ans le violoniste s'offre donc deux Himalaya : Beethoven et Brahms.