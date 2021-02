publié le 15/02/2021 à 16:00

Pendant tout le mois de février, RTL2 diffuse un "Concert Très Très Privé" tous les vendredi. Après Julien Doré, c'était donc au tour du groupe de Nicola Sirkis de s'inviter chez les auditrices et les auditeurs de la radio Pop-Rock. Un concert présenté par Stéphanie Renouvin que l'on pouvait suivre à la radio mais également en live vidéo sur RTL2.fr et l'application RTL2.

C'était le premier concert d'Indochine de l'année 2021. Un show inédit qui s'est déroulé dans l'espace Niemeyer à Paris, une salle aux accents rétro-futuriste construite par le célèbre architecte brésilien Oscar Niemeyer, qui avec un jeu de lumières incroyable a transporté les auditeurs dans l'univers futuriste du groupe.

Le groupe de Nicola Sirkis, Marco, Boris Jardel, oLi dE SaT et Ludwig Dahlberg a réinterprété ses plus grands titres, des plus récents extraits de 13 ou de Black City Parade mais aussi ses grands classiques comme L'Aventurier, Tes Yeux Noirs ou même D'ici mon amour un titre que de nombreux fans avaient demandé au groupe, qui ne l'avait pas interprété depuis 40 ans, comme l'a rappelé le chanteur sur scène.

Une très belle façon de commencer les célébrations des 40 ans d'Indochine perturbées par la pandémie.