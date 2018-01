publié le 19/01/2018 à 19:45

Deux ans après son premier passage, Barbara Pravi revient interpréter Pas grandir et Un homme heureux dans Le Grand Studio RTL du 20 janvier. La jeune chanteuse s'est fait connaître en 2015 avec son premier single très réussi, Amour Impoli. Puis, elle a interprété la bande originale du film Heidi, d'Alain Gospner, avant de jouer Solange Duhamel dans la comédie musicale Un été 44.



Avec sa voix douce et claire, Barbara Pravi interprète des chansons solides aux textes ciselés et aux mélodies entraînantes. Son univers doux-amer, féministe, un poil nostalgique emprunte tant à la pop qu'à la chanson française.

L'artiste de 24 ans assure actuellement la première partie de la tournée de Florent Pagny. Son premier EP devrait sortir à la fin de l'hiver. Une mise en bouche avant son premier album, Deda, titre choisi en hommage à son grand-père qui a fui la Serbie de Tito, prévue avant l'été 2018.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.