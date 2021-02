Jérémy Frérot en "concert très très privé" sur RTL2 le vendredi 19 février 2021

publié le 18/02/2021 à 10:00

Après Julien Doré et Indochine, c'est au tour de Jérémy Frérot de faire son concert très très privé pour RTL2. Un spectacle que vous pourrez suivre en live vidéo sur RTL2.fr et l'application RTL2 (dont la toute nouvelle version est disponible gratuitement sur le Google Play Store et l'AppStore d'Apple), le vendredi 19 février 2021 à partir de 19h.

Vous pouvez d'ailleurs poser vos questions à Jérémy Frérot en les envoyant par message privé sur les comptes Facebook, Instagram et Twitter de RTL2. Elles seront peut-être sélectionnées et Jérémy Frérot y répondra après son concert.

Lors de la sortie de son premier album en solo, Matriochka, l'artiste confiait au micro de RTL : "Le fait de se retrouver seul professionnellement ça a été vraiment dur, j'ai mis un ou deux mois à m'en remettre et puis après il a fallu que je mette seul vraiment pour me dire 'tiens, sur quoi je vais écrire'. Lorsque je suis seul je broie du noir assez rapidement et je n'aime pas ça. (...) Avec Fréro Delavega ont été un peu des robots, qui prennent du plaisir mais des robots quand même. À deux, il y a vraiment des barrières pour écrire".

Calendrier des "concerts très très privé" à venir sur RTL 2 :

- Vendredi 19 février à 19h, Jérémy Frerot

- Vendredi 26 février à 19h, Catherine Ringer