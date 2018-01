publié le 19/01/2018 à 18:07

De la variété française aux titres espagnols, Florent Pagny aime se balader entre les styles de musique. Après Vieillir avec toi (2013) et Habana (2016), le chanteur présente sur scène son nouvel album intitulé Le Présent d'abord. Un disque aux sonorités contemporaines comprenant douze morceaux inédits.



Un album à la fois intime et universel, aux émotions puissantes, dans lequel Florent Pagny chante la vie et la vision de la vie. Pour ce nouveau recueil de chansons, l'artiste s'est entouré d'une jeune équipe d'auteurs compositeurs. Parmi eux, Slimane, Nazim Khaled ou encore Dany Synthé et Maître Gims, qui ont composé la musique du titre Le Présent d'abord. Un des nombreux morceaux interprétés par Florent Pagny dans Le Grand Studio RTL, samedi 20 janvier.

L'album est déjà certifié "Disque de Platine" avec plus de 100.000 copies vendues. Florent Pagny est en tournée dans toute la France, et chantera du 23 janvier au 3 février au Casino de Paris.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.