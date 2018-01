publié le 01/01/2018 à 18:30

Tout ce que touche Julien Doré se transforme en or. Une preuve supplémentaire : l'auteur, compositeur et interprète a remporté l'Album RTL de l'année 2017, pour son disque &, sorti le 14 octobre 2016. Ce dernier est donc venu, lors d'un Grand Studio exceptionnel, recevoir son prix. "On est tous sous le charme de l’album et du chanteur", souligne Christopher Baldelli, président du directoire de RTL, venu remettre le trophée à l'artiste. "Il a cette façon de faire à la fois des chansons extrêmement poétiques et en même temps de rencontrer un succès très large", ajoute-t-il.



"Il y a toujours des étapes dans la vie d'un disque qui soulèvent l'importance de l'histoire de celui-ci, il y a un moment où on arrive à écrire des chansons, à les faire exister, leur donner une vie, commente le chanteur. Et d'ajouter : "Faire ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas simplement une passion, c'est profondément vital. Au fil des années, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'équilibre".

Julien Doré, en recevant son prix, a interprété plusieurs de ses titres extraits de son dernier album, comme Sublime & Silence ou Porto-Vecchio, mais également d'anciens morceaux comme Paris-Seychelles ou Corbeau blanc, qui figurent sur LØVE, son opus sorti en 2013.



Depuis la sortie de son dernier album, Julien Doré a enchaîné les dates de concert, lors d'une tournée qui l'a mené jusqu'à l'AccorHotels Arena de Paris les 15 et 20 décembre derniers. Mais ce n'est pas pour autant que le chanteur tatoué prendra un repos - qui aurait pourtant été bien mérité -, car il vient d'annoncer une nouvelle tournée, mais cette fois en solo et en acoustique