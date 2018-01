publié le 19/01/2018 à 20:35

Son style se partage entre rap, slam et variété française. Un "non-genre" qu'Eddy de Pretto revendique volontiers. Révélé lors du Printemps de Bourges en avril dernier, le chanteur de 25 ans a sorti son premier EP, Kid, le 6 octobre dernier et prévoit la publication d'un nouvel album dans les prochaines semaines.



Dans ce disque produit par le label berlinois "Colors", Eddy de Pretto aborde des sujets de la vie quotidienne. La débauche dans Fête de trop, les clichés sexistes et machistes dans Kid ou encore ses amours déçus dans Random. Des textes rythmés qui rappellent les classiques du rap français aux paroles lyriques à la Jacques Brel, le nouveau venu de la scène française cultive une ambiguïté musicale qui séduit le public.

Bientôt la consécration ? Son EP Kid lui vaut d'être nominé dans la catégorie "Révélation scène" des Victoires de la musique aux côtés du rappeur et écrivain Gaël Faye et d'artiste phénomène Fishbach.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15h.