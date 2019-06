publié le 12/06/2019 à 05:34

Une sacrée nouvelle pour les fans de Radiohead. Le groupe de rock britannique a décidé de proposer au public, pendant 18 jours, 18 heures de matériel sonore inédit. La raison ? Couper l'herbe sous le pied à un hackeur qui menaçait de diffuser les archives musicales.



En effet, près de 18 heures d'enregistrements, essentiellement issus de sessions en studio lors de la réalisation de l'album OK Computer, sorti en 1997, ont été piratées la semaine dernière dans les archives du compositeur du groupe, Thom Yorke. "Nous avons été piratés. Quelqu'un a volé des archives des minidiscs de Thom datant environ de l'époque de OK Computer et aurait exigé 150.000 dollars américains menaçant de les diffuser", a raconté le guitariste Jonny Greenwood sur Twitter.

Mais le groupe a refusé de céder au chantage. "Alors au lieu de - trop - nous plaindre ou d'ignorer (la menace), nous diffuserons les 18 heures sur Bandcamp (un magasin de musique en ligne, ndlr) en soutien à Extinction Rebellion", a-t-il poursuivi, précisant que le groupe n'avait "jamais" pensé partager ces enregistrements.

Les internautes pourront donc, pendant 18 jours, télécharger l'intégralité des 18 heures pour la somme de 18 livres (20 euros). Mardi, ils pouvaient aussi les écouter gratuitement en streaming.

Où ira la somme récoltée ?

La somme récoltée sera ensuite versée à Extinction Rebellion, dont les militants prônent la désobéissance civile non violente contre l'inaction climatique. Ils avaient été plusieurs milliers à participer en avril à onze jours de blocages à Londres, au cours desquels la police a procédé à plus d'un millier d'arrestations.



Les dons de Radiohead constituent "un soutien sans précédent", a salué le mouvement dans un communiqué. "Le climat et l'urgence écologique exigent plus que jamais du courage, de la vérité et de la générosité", a-t-il souligné.



Extinction Rebellion porte trois revendications au Royaume-Uni : que le gouvernement "dise la vérité" sur l'état d'urgence climatique, l'élaboration d'un plan d'action pour réduire à zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2025 et la création d'"assemblées citoyennes" qui, aidées d'avis scientifiques, se prononceraient sur des questions climatiques.