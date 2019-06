Rihanna, Madonna, Céline Dion... Qui sont les 7 chanteuses les plus riches ?

Rihanna, Madonna, Céline Dion... Qui sont les chanteuses les plus riches ? Crédits : Martin Bureau / AFP - Angela Weiss / AFP - DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date :

1. Rihanna et sa fortune estimée à 600 millions de dollars, notamment grâce à sa marque de cosmétique Fenty Beauty Crédits : Martin Bureau / AFP | Date :

2. Madonna et sa fortune estimée à 570 millions de dollars après 36 ans de carrière (son premier album "Madonna" date de 1983) Crédits : Angela Weiss / AFP | Date :

3. Céline Dion et sa fortune estimée à 450 millions, la seule artiste hors États-Unis (mais proche) du classement Crédits : Angela Weiss / AFP | Date :

4. Beyoncé et sa fortune estimée à 400 millions de dollars. À cela s'ajoute celle de son mari, Jay-Z, le premier rappeur milliardaire de l'Histoire Crédits : Robyn Beck / AFP | Date :

5. Jennifer Lopez et sa fortune estimée à 380 millions de dollars. À la fin des années 1990, la star a assuré son fessier à hauteur de 25 millions de dollars, ses avocats le considérant comme un outil de travail Crédits : Angela Weiss / AFP | Date :

6. Taylor Swift et sa fortune estimée à 320 millions de dollars, un capital encadré comme J-Lo depuis qu'elle a assuré ses jambes pour 40 millions de dollars en 2015 Crédits : Angela Weiss / AFP | Date :