Jean-Louis Aubert reprend "Bye Bye Love" des Everly Brothers

Parmi les artistes qui vont passer l’été sur scène, on aura le plaisir de retrouver Jean-Louis Aubert. Il donnera d’ailleurs le coup d’envoi des Francofolies le 10 juillet 2021 à la Rochelle. Il y a 5 ans, l’ex-Téléphone a enregistré une chanson qu’on ne trouve pas sur ses albums studio, il s’agit de la reprise d’un classique américain, un morceau qui a aussi bien influencé les Beatles, Bob Dylan, que Simon & Garfunkel : le morceau Bye Bye Love des Everly Brothers…

Jean-Louis Aubert avait 2 ans quand les frères Don et Phil Everly l’ont enregistré à Nashville en 1957. Ils avaient vendu dans la foulée plus d’un million de 45 Tours, ce fut leur premier succès. Notre Jean-Louis national n’a fait qu’une prise en studio, on sent qu’il s’éclate, les arrangements sont volontairement proches de l’original.

Cette chanson est géniale : elle file le sourire alors que le texte est d’une tristesse absolue, il n’est question que de rupture et de solitude ! Jean-Louis Aubert l’a enregistrée pour faire plaisir à un de ses amis, un des plus grands réalisateurs de disques français, Dominique Blanc-Francard qui a fêté ses 50 ans de musique en 2016. Tous ses potes avaient repris les chansons qu’il adorait adolescent. Le disque s’appelle It’s A Teenager Dream, il est disponible en streaming.