Vianney pique "Caroline" à MC Solaar

On va réunir deux des chanteurs de la semaine : MC Solaar et Vianney. Vianney donnera ce jeudi soir le coup d’envoi du Festival des Vieilles Charrues, et MC Solaar fait plaisir à ses fans puisque ses quatre premiers albums, qui n’étaient plus disponibles à la vente depuis 21 ans à la suite d'un procès mené contre son label, vont enfin être réédités en CD, vinyles et disponibles en streaming.

Ça sera étalé dans le temps : le premier disque d’MC Solaar, acte fondateur du rap français, ressort demain… C’est l’album Qui sème le vent récolte le tempo, né en 1991, comme Vianney ! Et à l’intérieur de ce disque on trouve la chanson Caroline. Un titre que Vianney s’est approprié, seul avec sa guitare. Une version habitée…

On trouve cette reprise dans l’album Le Concert de Vianney, sorti en 2018. Il y a aussi une version live en duo avec MC Solaar. Solaar dit de Vianney qu’il est "un extraterrestre" et Vianney dit de Solaar qu’il est "le patron" ! On peut dire qu’ils s’apprécient.