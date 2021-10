Bernard Tapie, homme de chansons : de Bernard "Tapy" à un duo avec Doc Gynéco

À l’âge de 23 ans, Bernard Tapie avait décidé de se lancer dans la musique… C’était les années yéyé, on était en 1966, et pour tenter d’exister aux côtés de Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Dick Rivers, il avait demandé à ce qu’on prononce son nom à l’américaine, il se faisait appeler "Bernard Tapy", orthographe que l'on retrouve sur les pochettes de ses 45 tours aujourd’hui collectors. Il était auteur compositeur interprète, Bernard Tapy a signé une quinzaine de chansons à l’époque : Les pistonnés, Vite un verre, Je les aime toutes ou encore Pour de rire pour de vrai…

Autre pépite du répertoire yéyé de Bernard Tapy : l’adaptation d’un chant patriotique américain, Passeport pour le soleil… En 1985, Bernard Tapie était un homme d’affaires avisé, il a interprété à la télé Le Blues du Businessman la chanson de Starmania (J’aurais voulu être un artiste), il est retourné en studio cette même année pour enregistrer un nouveau 45 tours. Deux chansons signées Didier Barbelivien : Je t’interdis et Réussir sa vie qu’on entend beaucoup depuis l'annonce de sa mort le 3 octobre 2021…

Autre pépite, à la fin des années 1990, en 1998, Bernard Tapie avait enregistré un duo avec Doc Gynéco : C’est beau la vie.