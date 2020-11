Quand Christophe chantait "Le diro parole blu", ses "Mots bleus" en italien

publié le 06/11/2020 à 07:40

Le 7 novembre prochain à partir de 14h30, une partie de l’univers du chanteur Christophe sera mis aux enchères. 266 lots que sa femme Véronique Bevilacqua a décidé de disperser, un peu plus de 6 mois après la disparition de l’artiste. La vente aura lieu à huis clos, par le biais d’une retransmission en ligne.

Le catalogue est disponible sur Internet et on découvre que Christophe était un collectionneur de photos et de peintures souvent érotiques, de postes de radio des années 40/60, de petites voitures américaines, de juke-box, il y en a 8 à vendre demain, ils sont magnifiques, estimés entre 8.000 et 12.000 euros. Il y a des mises à prix beaucoup plus abordables, notamment pour ses paires de lunettes bleues ou des figurines représentant Elvis Presley.

En vente également une collection de CD, et de vinyles… Il y a certainement dans le lot des raretés du répertoire de Christophe. Christophe Bevilacqua, du nom de son grand-père italien, originaire du Frioul. Et le chanteur avait, comme un symbole, enregistré Les mots bleus en italien dans la foulée de la sortie du disque en 1974. C’est notre pépite du jour : Christophe, et ses Mots bleus, la chanson devient Le diro parole blu.

> Le diro parole blu

C’est aussi très joli l’italien pour dire ces Mots bleus, cette déclaration d’amour impossible à faire à voix haute. Christophe avait raconté au micro de RTL qu’il avait composé la mélodie des Mots bleus après avoir déballé un synthétiseur qu’il venait d’acheter. Il avait posé ses mains sur le clavier tout neuf et les accords lui étaient venus comme par magie.