Philippe Manœuvre : "Tout était parfait chez Christophe"

Philippe Manœuvre prend les commandes ! À l'occasion d'une émission spéciale qui lui est consacrée, le journaliste et critique musical français devient, le temps d'une heure, rédacteur en chef de "Bonus Track". Eric Jean-Jean et lui reviennent sur les titres et albums qui ont marqué celui, qui pendant 24 ans, fut le rédacteur en chef du magazine Rock & Folk.

Parmi ces albums, il y en a un, Clichés d'Amour, sorti en 1983 et signé Christophe. Disparu en avril dernier des suites de la Covid-19, le chanteur, esthète du rock français, et grand admirateur d'un certain Lou Reed, aurait eu 75 ans ce 13 octobre. Pour cet album, la crème des musiciens du jazz français de l'époque était réunie : Maurice Vander au piano, André Ceccarelli à la batterie, Antoine Bonfils à la basse, ou encore Pierre Gossez et Pierre Dutour aux cuivres…

Un album que Philippe Manœuvre raconte en hommage à son ami Christophe. Un disque parmi les 18 autres que le pensionnaire des Grosses Têtes sur RTL aurait pu tout aussi bien choisir, car comme il le dit, "tout est parfait chez Christophe". Une histoire et un hommage parmi tant d'autres, que le spécialiste de rock vous raconte, dans Bonus Track.

