Décès de Christophe : ses objets personnels mis aux enchères à Paris

publié le 05/11/2020 à 15:33

Sept mois après son décès, une vente aux enchères des objets de Christophe se déroulera à Paris. Avec le confinement et le coronavirus, elle aura lieu à huis clos à Paris, ce 7 novembre 2020 à la maison de vente aux enchères Cornette de Saint Cyr (Paris VIIIe).

Au total, 279 lots sont mis en vente sur le site : des bandes dessinées, des romans, des vinyles ayant appartenu à Christophe, le chanteur des Mots Bleus, mais aussi des jukebox, des tableaux, des sculptures et des instruments de musique, dont une guitare électrique décorée par Enki Bilal. La vente aux enchères, intitulée L'univers de Christophe, débutera à 14h30 et sera retransmise en ligne. Les prix des lots vont de 12 à plus de 10.000 euros.

"On a été tous les deux des collectionneurs, de choses différentes même si tous les objets américains nous ont branché tous les deux. Moi j'ai ma collection personnelle de juke-boxes, de postes, je suis blindée chez moi donc malheureusement je ne peux rien garder. Ma fille c'est pareil. Donc on va faire une vente aux enchères", confiait Véronique Bevilacqua, la veuve de Christophe, en juin dernier au micro de RTL.