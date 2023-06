Pourquoi Mylène Farmer est la plus discrète et la plus populaire des chanteuses françaises

384. Mylène Farmer, la plus discrète et la plus populaire des chanteuses françaises

C'est une artiste qui nous fait rêver depuis bientôt 40 ans. Mylène Farmer est de retour sur scène du 3 juin au 29 juillet : 13 concerts dans 9 villes : Lille, Nantes, Genève, Lyon, Paris, Marseille, Bordeaux, Bruxelles et Nice.

Une tournée des stades préparée dans le plus grand secret et baptisée Nevermore ("Jamais plus !"). Une fois de plus, la star cultive le mystère et joue avec les nerfs de ses fans.

Il y a quelques années, en marge d'un de ses concerts de son Tour 2009, qui lui avait permis de chanter pour la première fois au Stade de France, Mylène Farmer s'était confiée au micro de RTL sur sa personnalité, sa nature profonde, ses angoisses, et sa relation avec le public.



Comment Mylène Farmer conçoit-elle la scène ? Comment écrit-elle ses paroles ? Où puise-t-elle son inspiration ? Comment expliquer son incroyable succès ?



Dans cet entretien exceptionnel accordé à RTL en 2009, Mylène Farmer explique notamment comment elle se prépare minutieusement avant une série de concerts. "J'ai à peu près six mois d'entrainement avant de me produire sur scène avec un coach. L'exercice physique fait partie du spectacle, mais quand on est porté par un public, ce qui est devant moi, on en oublie l'effort", explique l'artiste.

L'icône de la chanson française explique aussi pourquoi elle aime tant faire reprendre ses chansons en choeur par le public : "C'est un des moments les plus magiques, parce que le public s'approprie les chansons. C'est presque de l'ordre du divin. C'est exceptionnel de vivre quelque chose comme cela".



