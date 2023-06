Samedi 3 juin, Mylène Farmer doit débuter sa nouvelle tournée, avec un premier concert au Stade Pierre Mauroy de Lille. Si le succès de l'artiste ne faiblit pas depuis les années 1980, la chanteuse doit tout de même l'un de ses plus gros tubes à Sylvie Vartan.

Été 1987, dans le Var, dans le petit village de la Garde Freinet. Mylène Farmer y a loué une maison pour se reposer et y a invité la photographe Elsa Trillat avec qui elle a sympathisé. Ensemble, elles prennent souvent la voiture pour se balader et là c’est musique à fond ! En plus d'une compilation de Marie Laforêt, les deux amies passent en boucle Comme un garçon de Sylvie Vartan.



Mylène Farmer n'est pas vraiment fan de cette chanson, écrite en 1967 par Jean-Jacques Debout. Pourtant, le titre lui parle : lorsqu'elle était enfant et vivait encore au Québec, elle avait les cheveux courts et tout le monde la prenait pour un garçon. Elle en jouait et pour que la confusion soit encore plus troublante, elle se mettait un mouchoir roulé en boule à l’avant de son pantalon.



Une chanson écrite en seulement 30 minutes

Écouter Comme un garçon de Sylvie Vartan en boucle a ravivé ce souvenir et lui a donné une idée de chanson. Elle a déjà le titre : Sans contrefaçon, je suis un garçon. Mylène Farmer a écrit le texte en 30 minutes au bord de sa piscine et le soir-même, son compositeur et alors compagnon, Laurent Boutonnat a trouvé la mélodie.

Quant à la petite voix au début du morceau, c'est à la base une "private joke" : comme Mylène Farmer est très timide, sa copine photographe lui avait lancé le défi de parler à la vendeuse de l’épicerie où elles allaient faire leurs courses avec une voix de gamine. La chanteuse a relevé le défi ! Une blague qui est donc devenue l’intro du seul de ses succès que Mylène Farmer chante depuis 1989 à toutes ses tournées, sans exception.



