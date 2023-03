Mylène Farmer : la chanteuse signe le générique français du film "Donjons & Dragons"

C'est un mélange musical auquel on ne s'attendait pas forcément ! La rencontre entre le tube Désenchantée et la musique du jeu vidéo Donjons & Dragons. Le titre L'Emprise est attendu pour ce mercredi soir 20h30, avec son clip. C'est Mylène Farmer qui a écrit les paroles de la chanson.

Les acteurs Chris Pine, qu'on a vu dans Urgences et les films Star Trek, et Michelle Rodriguez des Fast & Furious et Avatar ont fait l'annonce dans une vidéo, postée sur Twitter par la Paramount. "Michelle et moi sommes heureux de vous annoncer le nom de l'artiste qui interprète le générique de 'Donjons et Dragons : L'Honneur des voleurs'. C'est une véritable icône : Mylène Farmer !", se sont enthousiasmés les deux acteurs.

Mylène Farmer n’en est pas à son coup d’essai sur grand écran. Celle qui chante Libertine a déjà doublé des voix au cinéma, comme celle de la Princesse Sélenia dans la version française du film d'animation de Luc Besson Arthur et les Minimoys.



Mais la star a aussi signé des B.O. comme celle du dessin animé Les Razmoket à Paris, avec le titre L'histoire d'une fée, c'est... La chanson pour le film Donjon & Dragons sera le générique dans les pays francophones, soit une quinzaine de pays en Europe, Amérique du Nord et en Afrique. La musique internationale sera interprétée, elle, par le groupe australien Tame Impala. La sortie du film est prévue le 12 avril prochain.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info