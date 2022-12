A l'image de Mylène Farmer qui n'accorde presque aucune interview promo à ce jour, Zazie voudrait faire de même. Bien que reconnaissante de toujours vendre des albums, c'est un exercice qui lui a "jamais plu". Selon elle, "cela consiste à dire moins bien ce que vous avez essayé de faire bien". Elle ajoute : "c'est un exercice profondément narcissique et je vous assure qu'au bout d'un moment on en a ras le pompon de parler de nous".

"Enflure, sale fripouille, joder, fuckin' hell, raclure, petites couilles" c'est sur l'air de sa chanson 'Gilles' que Zazie nous fait l'honneur de parler de son dernier album. Cette mélodie, Zazie la dédicace à certaines figures politiques qu'elle ne porte pas dans son cœur, "les fouteurs de merde" comme elle les appelle. "En regardant certains journaux télévisés, je suis atteinte du syndrome de la Tourette" confie-t-telle. D'où le titre de la chanson.



De retour dans The Voice

Zazie retrouvera son fauteuil rouge, son buzzer et ses camarades sur le plateau de 'The Voice'. Une saison pleine de rebondissements, avec notamment la présence de Bigflo et Oli, les deux frères qui se partageront un seul et même buzzer : "de temps en temps ils se chamaillent et ça c'est drôle (...) c'est déjà un sketch en soi !" sourie la chanteuse qui nous livre en exclusivité ses premières impressions sur le tournage de la prochaine saison.

Les improbables d'Eva Kruyver !

Eva Kruyver est de retour pour déterrer ce qu'il y a de plus improbable dans la carrière de Zazie : une apparition dans une publicité de saucisson, un concert au sommet du pic du midi, découvrez d'autres anecdotes cocasses en vidéo !