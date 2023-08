Polémique Armanet-Sardou : "Les Lacs du Connemara" est-elle une chanson de droite ?

L'artiste Juliette Armanet ne s'est pas cachée pour dire tout le mal qu'elle pensait d'un titre culte de Michel Sardou : Les Lacs du Connemara. Interrogée par le média belge Tipik, la chanteuse a dézingué la chanson, le 5 août dernier. "Ça me dégoûte. Le truc très sectaire, la musique est immonde", avait-elle déclaré avant de poursuivre : "C'est de droite, rien ne va !" Michel Sardou n'a pas encore réagi à cette pique très médiatique, ni aucune personne de son entourage.



La polémique enfle sur les réseaux sociaux, notamment chez les personalités politiques de droite, à l'instar d'Éric Ciotti qui fustige Juliette Armanet et a déclaré : "Michel Sardou, c'est la France !" À l'extrême droite, Gilbert Collard est limite injurieux en jouant avec le mot "Connemara", tandis que les fans de Michel Sardou souhaite à Juliette Armanet de composer une chanson "aussi fédératrice qui fait danser les jeunes et les moins jeunes, de droite et de gauche, de riche et de pauvre", autrement dit une chanson populaire.

Est-ce vraiment une chanson de droite ?

Les Lacs du Connemara est la chanson incontournable des soirées en tout genre, des mariages aux réunions de famille, des soirées karaoké aux fêtes étudiantes. Michel Sardou s'était d'ailleurs confié sur son rapport particulier à cette chanson sur RTL, en mai 2021 : "À chaque fois que je l'ai chanté en public, c'est une chanson qui met en joie, donc c'est magnifique !", disait-il. Mais peut-on pour autant la catégoriser comme une chanson de droite ?

Son interprète ne s'est jamais caché de voter à droite de l'échiquier politique, même s'il a tenu à nuancer son positionnement : "Pour moi, la gauche n'est pas une ennemie. Quand on me dit de droite on sous-entend souvent extrême droite. Or, ça, jamais de ma vie", avait-il souligné lors d'une interview sur RTL le 4 mai 2021.



Pourtant, rien dans les paroles ne peut vraiment indiquer qu'elle est plus de droite que de gauche. Il s'agit surtout d'un récit historique qui tisse une grande fresque irlandaise : "Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix / Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara / Sean Kelly s'est dit "je suis catholique", Maureen aussi / L'église en granit de Limerick, Maureen a dit oui". Même ces références à la religion catholique ne peuvent "droitiser" formellement ce titre. L'image "de droite" dont parle Juliette Armanet est certainement plus un savant mélange de la personnalité de Michel Sardou et de la réputation de ces admirateurs dans des soirées plus ou moins arrosées, qu'une réalité artistique.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info