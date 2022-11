Michel Sardou : pourquoi un coup de chaleur a donné naissance à l'un de ses grands tubes

Michel Sardou sera de retour scène fin 2023. Les billets sont en vente. À cette occasion, on vous explique pourquoi un coup de chaleur a donné naissance à l’un de ses plus grands tubes. Et pas n’importe lequel : Les Lacs du Connemara.



Une chanson qui n’est pas née là-bas au Connemara, en Irlande, mais au nord de Dreux. C’est moins exotique. Dans les années 80, Sardou y avait acheté une résidence secondaire, une petite ferme. Pour y écrire des chansons, il invite son parolier Pierre Delanoë et son compositeur Jacques Revaux, qui arrive après 800 km de route.

Sur la plage arrière de sa voiture, son synthé. Il le branche. Sauf que le clavier, on est plein été, a pris un gros coup de chaud. Il réagit bizarrement. Quand Revaux appuie dessus pour jouer un son de cordes, ce qui sort du synthé c’est de la cornemuse. Il va pour le débrancher quand Sardou lui dit : "C’est génial, on n’a qu’à faire une chanson sur l'Écosse avec ça !"

Un bond du tourisme au Connemara

Il demande alors à Pierre Delanoë d’aller chercher de la doc sur l'Écosse. On est à Saint-Georges-Motel, 900 habitants. Du coup, le seul truc qu’il trouve, c’est un prospectus sur les vacances en Irlande ! Sardou dit alors "Écosse, Irlande, c’est pareil, on s’en fout". Il pense écrire sur la lutte entre catholiques et protestants, sujet sensible à l'époque.

Mais pour s’éviter des ennuis, ils s’inspirent du film L’Homme tranquille, avec John Wayne, où il y a un mariage à l'irlandaise. Résultat une chanson de 7 minutes 40. Que Sardou décide de mettre à la poubelle ! Il dit à ses coauteurs que 7 minutes sur l'Irlande, ça va faire chier le public. Revaux insiste et heureusement. Il resserre le titre en 6 pour que ça rentre sur un 45 tours.

Résultat : un million d'exemplaires vendus en France et un bond du tourisme au Connemara, on parle de 350.000 visites. Ce qui vaut en 2011 à Michel Sardou d’être décoré par l'Ambassadeur d'Irlande. Il lui remet de manière symbolique les clés du Connemara. Où pourtant en 40 ans, Sardou n'a toujours pas mis les pieds.

