Michel Sardou critique le mouvement #MeToo et dézingue les féministes, qui "l'emmerdent"

À l'occasion de son ultime tournée d'adieux qui débutera en octobre 2023, Michel Sardou était l’invité de BFMTV ce mercredi 18 janvier. Sur le plateau, le chanteur a donné son avis sur de nombreux sujets sociétaux comme l'écologie, le féminisme ou encore la réforme des retraites.

Si en 2019, Michel Sardou confiait à RTL "haïr cette époque et ce siècle", il réitère et signe : l'époque actuelle lui convient peu. En effet, alors que le journaliste demande au chanteur si la chanson Être une femme, sortie il y a quarante ans, est misogyne ou féministe, ce dernier lui répond : "Mais non, j’ai jamais été misogyne, j’adore les femmes !", s'exclame-t-il sur le plateau de la chaîne d'information en continu. Avant d’ajouter : "Je ne suis pas féministe non plus, les féministes m’emmerdent, MeeToo par exemple, c’est dangereux". Il évoque

"La brutalité est intolérable (mais) le tribunal médiatique, ça me déplaît un peu. (...) Mais il y a tellement de cas, on se dit c'est pas possible qu’il y ait autant de cas", conclut le chanteur sur le sujet.



