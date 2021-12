Séries, films, podcasts, livres... Les coups de cœur des enfants en 2021

En ce 31 décembre, dernier jour de l'année, les enfants prennent le pouvoir dans Laissez-vous tenter... Ils deviennent les chroniqueurs et chroniqueuses d'un jour. RTL accueille en studio les élèves du collège Sainte Clotilde à Paris... Iseut, Roxane, Octave et Abel. Ils vont nous partager leurs coups de cœur de cette année 2021.

On commence par le cinéma. L'évènement à la rentrée de septembre c'était le dernier James Bond Mourir peut attendre avec Daniel Craig qui incarnait pour la dernière fois le célèbre agent secret de sa majesté. Mais il y a aussi un film très tendre sorti en septembre, et c'est le choix d'Octave. Le lion et loup, une fable animalière par le réalisateur de Mia et le lion blanc, Gilles de Maistre... Nous voici cette fois au Canada où une jeune femme visitant la maison de son grand-père tout juste décédé va se retrouver face à un lionceau échappé d'un zoo et un louveteau privé de maman. Les deux animaux vont grandir comme des frères sous les yeux de leur grande sœur d'adoption mais évidemment, dans le monde des hommes, tout ça va se compliquer...

Du côté des séries, Abel, 14 ans, avoue avoir un penchant pour les intrigues politiques ou encore le sport. Du côté des séries, il s'est laissé séduire par Baron Noir ou encore la série phénomène Formula 1 sur Netflix. D'autres se jettent sur les DVD de leurs parents : X-Files, Friends ou encore la série britannique Mum (disponible sur Arte). Des séries qu'ils n'hésitent pas à regarder en VO.

Du côté de la musique, la chanteuse belge Angèle a marqué leur année tout comme Clara Luciani qui a reçu le trophée de "l'album RTL de l'année 2021" ou encore Adèle qui faisait son retour. Le rap qu'il soit français ou américain triomphe lui aussi dans les cours de récré.

Il n'y a pas que les écrans et la musique. Roxane a voulu partager son coup de cœur pour un classique du théâtre : Le Bourgeois Gentilhomme qu'elle a vu à la Comédie française... Une pièce de Molière dont on va fêter l'an prochain le 400ème anniversaire de sa naissance.

Des livres et des podcasts

Nous n'oublions pas aussi la lecture. Premier coup de cœur, celui d'Iseut pour Christopher Paolini, un auteur très connu parce qu'avant d'écrire Idealis (dont le tome 2 est sorti cette année), il est connu pour être le papa d'une super saga avec des dragons : Eragon...

Les récits ne se lisent plus seulement, ils s'écoutent grâce aux podcasts plus populaires que jamais. Abel est fan d'un podcast qui s'appelle Tombé qui est édité par le studio Les Cavalcades... Un podcast sur l'alpinisme qui raconte l'histoire vraie de Guillaume, 28 ans, un randonneur plutôt arrogant face à la nature qui décide un jour d'affronter le GR20 corse, seul, hors saison, et alors qu’il n’a jamais randonné..."

Nous en profitons pour vous donner deux autres idées de podcasts à écouter : le premier s'appelle Focus, c'est le podcast de la rédaction avec les reporters de RTL. Avec nos spécialistes, Marion Calais vous emmène chaque jour au cœur d’une histoire de l’actualité du jour. Et puis on a aussi de belles histoires dans le podcast Lis-moi une histoire... des histoires à écouter pour s'endormir avec Albin Michel Jeunesse...