Pink Floyd : tous les secrets du groupe mythique

Quarante ans après la sortie de leur mythique album « The Wall », la musique des Pink Floyd résonne encore dans nos oreilles. Succès, séparation, drogue, idées excentriques... notre invité, le spécialiste de la musique Julien Bitoun nous dévoile les secrets et les coulisses du groupe britannique Pink Floyd, qui a marqué l’histoire du rock.



Comment le groupe se forme-t-il ? Qui sont les membres fondateurs ? Quelle est l'origine du nom "Pink Floyd" ? Quels sont leurs premiers succès ? Pourquoi et comment Syd Barett est-il viré du groupe ? Qu'est devenu Syd Barett après son départ du groupe ? Quelle est l'ambiance au sein du groupe ? Quel est le concept de l'album "The Wall" ? Quels sont les concerts les plus mythiques des Pink Floyd ?

Notre invité nous racontera également les idées créatives les plus folles de ce groupe mythique, et notamment leur morceau uniquement composé des bruits du petit-déjeuner.