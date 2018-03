Sandrine Kiberlain dans A La Bonne Heure

publié le 08/03/2018 à 12:30

Le 14 mars prochain, Sandrine Kiberlain sera à l'affiche de La belle et la belle, le nouveau film de Sophie Fillières. Dans ce long métrage à mi-chemin entre réalisme et fantastique, la comédienne explore la rencontre avec soi-même... au sens littéral du terme !

"La belle et la belle" avec Sandrine Kiberlain (14 mars)

L'histoire : Margaux (Agathe Bonitzer), 20 ans, fait la connaissance de Margaux (Sandrine Kiberlain), 45 ans : tout les unit, il s'avère qu'elles ne forment qu'une seule et même personne, à deux âges différents de leur vie…

> "La belle et la belle" - Bande-annonce

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 17 Mars à Claye-Souilly

- 23 Mars à Plougonvelin

- 30 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Joëlle Goron, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.