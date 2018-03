publié le 19/03/2018 à 10:06

Fabrice Luchini, imité par Laurent Gerra, passe une tête dans les nouveaux locaux de RTL à Neuilly-sur-Seine. "Paul Valéry a dit... Bon, la Jade, je te signale tout de suite que c'est pas François Valéry de Aimons-nous vivant, hein ! Non, c’est Paul Valéry, l'immense écrivain", lance le comédien à l'adresse de Mademoiselle Jade.



"Oui, j'avais compris !", lui fait remarquer son interlocutrice. "Je préfère préciser... Paul Valéry a dit : 'L'homme moderne est l'esclave de la modernité : il n'est point de progrès qui ne tourne pas à sa plus complète servitude'", déclame-t-il.

Pourquoi nous citer cette phrase ? "J'allais quand même pas rater la première matinale de RTL dans ses nouveaux locaux à Neuilly-sur-Seine. C'est énorme ! Ca y est : RTL est rentrée dans la modernité", explique Fabrice Luchini, toujours imité par l'humoriste.

"Nos nouveaux locaux vous plaisent ?", lui demande Mademoiselle Jade. "C'est vrai que ça change. Avant, rue Bayard, on était sur du Vasarely. Maintenant au niveau de la façade, on est sur du Vinci. Et je parle pas de Léonard, hein, je parle du Vinci des travaux publics", poursuit l'acteur.



Comment trouve-t-il l'intérieur ? "La modernité encore, la Jade ! Rue Bayard, t'avais l’impression que Pompidou était encore président. Y'avait un côté Pierre Paulin au niveau du matos. Maintenant, on est plus sur du Torbjörn Iperling", ajoute-t-il.