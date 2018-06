Charles Aznavour annule 5 concerts prévus cet été

publié le 18/06/2018 à 17:11

Charles Aznavour, victime d'une double fracture au bras gauche il y a un peu plus d'un mois, annule cinq dates prévues cet été et ne reprendra sa tournée qu'en septembre, a annoncé lundi 18 juin à l'Agence France-Presse son attachée de presse. "Depuis son accident qui lui a causé une double fracture de l'humérus, Charles Aznavour est en bonne voie de guérison, cependant les médecins ont estimé que la rééducation sera plus longue que prévue et durera jusqu'à fin août", indique le communiqué.



Les concerts du 30 juin à Londres, du 14 juillet à Marbella, du 21 juillet à Regensburg, du 4 août à Cologne et du 16 août à Pula en Croatie sont donc annulés. Le chanteur de 94 ans "pourra poursuivre sa tournée mondiale en septembre". Il doit se produire à Tokyo le 17 septembre, Osaka le 19 septembre, à Kiev le 20 octobre et à Bruxelles le 26 octobre.

Il sera de retour en concert en France à la fin de l'année, à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt le 8 novembre, à Tours le 17 novembre, à Saint-Etienne le 4 décembre, à Rouen le 7 décembre, à Dijon le 11 décembre et à Strasbourg le 15 décembre. Il finira l'année à Zurich le 22 décembre. Charles Aznavour s'est fracturé l'humérus après une chute le 12 mai. En avril, l'artiste s'était fait un tour de reins et avait dû annuler un concert à Saint-Pétersbourg.