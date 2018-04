et Le Service Culture

publié le 17/04/2018 à 13:50

Un garçon doté d'une imagination effervescente à qui l'on doit notamment Le chapeau de Mitterrand, un autre cru de qualité adapté à la télévision. En prenant de la bouteille, Antoine Laurain ne perd rien de son talent à raconter des histoires teintées de merveilleux.



Un soir de septembre 2017, quatre voisins que le hasard a réunis ouvrent et partagent une bouteille de beaujolais 1954. Le lendemain, ils se réveillent dans le Paris de 1954. Une idée qu'est allé chercher Antoine Laurain dans les albums de Doisneau et Brassaï. "Il y avait quand même dans ces années 50 une certaine douceur de vivre, un certain charme".

Parmi les personnages principaux, on retrouve Magalie la jolie restauratrice en porcelaine, Julien, barman au Harry's Bar, Hubert le sympathique fils de famille et Bob, un touriste américain de passage dans la capitale. Ils découvrent le Paris des autobus à plateformes, des poinçonneurs du métro, des tractions avant, des marchandes de quatre saisons et des vitriers.

Une ville au délicieux parfum d'autrefois qu'Antoine Laurain restitue avec une irrésistible justesse. "Il fallait que le décor soit vrai" assure l'auteur de Millésime 54.

