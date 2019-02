Patrick Bruel fait vibrer le Palais des Sports de Paris

publié le 21/02/2019 à 11:13

Ce sera l'une des tournées les plus populaires de l'année. Avec 450.000 billets déjà vendus, Patrick Bruel vient de démarrer son nouveau tour de France. Il donnait mercredi 20 février 2019 le premier de ses quatre concerts au Palais des Sports de Paris. Et à l'honneur, un mélange de tubes du passé et de futurs succès avec son dernier album, Ce soir on sort..., sorti le 2 novembre 2018.

Le visage stylisé du chanteur apparaît sur un écran gigantesque. Un rideau s'envole. Patrick Bruel s'avance doucement et pioche dans son tout premier album une question simple : Comment ça va pour vous ? Cette chanson à succès est sortie en 1985, peu de temps après son tube Marre de cette nana-là.



L'artiste, tout de noir vêtu, petite veste sportive et baskets blanches, est entouré de cinq musiciens. L'intégralité du fond de scène est recouvert d'écrans. L'effet est assez saisissant. L'artiste enchaîne avec Dors. Le public est pourtant déjà en fusion. Pendant 2h20, Patrick Bruel va naviguer entre les époques et les ambiances.



Cet album a déjà une place dans le cœur des gens Patrick Bruel Partager la citation





Chaque chanson a le droit à sa mise en scène. Souvent soignée. On feuillette un album photo souvenirs pendant Je fais semblant. L'image d'Arnaud Beltrame - assassiné à Trèbes en mars 2018 - illustre le morceau Héros et on se promène littéralement Rue Mouffetard.

La salle saute de son fauteuil tous les deux titres. Une effervescence qu'on voit rarement. Après plus de trente ans de chansons, Patrick Bruel offre à son public la tournée la plus démesurée de sa carrière. "Cet album a déjà une place dans le cœur des gens", explique le chanteur avec émotion. Il était le 9 novembre 2018 dans Le Grand Studio RTL pour le présenter.

> Patrick Bruel - Rue Mouffetard (Live) - Le Grand Studio RTL Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : RTL.fr | Date : 09/11/2018

Pour Patrick Bruel, une seul règle, "il faut se remettre en question" : "Je pense que le plus grand des risques, c'est de ne pas en prendre", affirme le chanteur. Au micro de RTL, il confie un souvenir marqué dans sa mémoire et qui a forgé sa carrière : "Je me rappelle avoir vu Jacques Higelin en concert à La Rochelle en 1987, et j'ai écris Cassé la voix dans la nuit. J'ai su à ce moment-là ce qu'était un artiste libre, où l'espace de scène est totalement son domaine."



Ce soir on sort..., chanson écrite après les attentats et qui se termine par une Marseillaise toute en douceur. Un autre moment de communion intense de ce concert. Un set acoustique fantastique, avec contrebasse et percussion, où l'on entend une rareté Elle m'regardait comme ça. On danse dans les couloirs pendant Mon amant de Saint-Jean.



Une femme brandit une pancarte avec son numéro de portable. Un concert de Patrick Bruel est toujours une bonne surprise. Il passera forcément près de chez vous cette année avant un point final le 19 décembre à Roanne, au Scarabée. Sa tournée géante Tour 2019 - Ce soir on sort... sera notamment au Zénith de Saint-Étienne le 23 mars ou à La Défense Arena à Paris le 6 décembre, date qui sera probablement doublée.