publié le 15/01/2019 à 11:09

"Hommage aux femmes, hommage aux âmes, hommage aux hommes, à tous ceux qui se sont battus, qui ont gagné sans l’avoir su !". Invité sur le plateau de C à vous, lundi 14 janvier, Patrick Bruel a pris le micro pour interpréter "Héros", extrait de son dernier album, Ce soir on sort..., paru le 2 novembre dernier.



Le chanteur français a tenu à interpréter ce titre en hommage, "entre autres", aux deux pompiers décédés samedi 12 janvier dans une explosion rue de Trévise à Paris."C'est une chanson sur les héros anonymes, ces gens dont on parle moins, dont on parle pas, dont on parle peu", a expliqué Patrick Bruel lors de l'émission, diffusé sur France 5.

L'explosion a fait quatre morts et une cinquantaine de personnes ont également été blessées. Parmi les victimes, plusieurs sapeur-pompiers. Deux ont perdu la vie.