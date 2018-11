Patrick Bruel, acteur, chanteur, séducteur

publié le 01/11/2018 à 21:35

Il sort ce vendredi 2 novembre un nouvel album intitulé Ce soir on sort, et déjà les fans s'arrachent les places de sa future tournée - 250.000 tickets déjà vendus. Patrick Bruel, artiste multicartes, est de retour.



La première fois qu'il a enregistré sa voix sur un magnétophone que lui avait offert son père, Patrick Bruel l'a trouvée abominable. Ce ne sera pas l'avis du public... À 60 ans l'an prochain, le chanteur a déjà vendu 15 millions d'albums et poursuit sa double carrière. Une carrière de chanteur-acteur, avec une cinquantaine de films à son actif. Triple carrière même, pour cet as du poker, sacré champion du monde à Las Vegas en 1998.

C'est d'ailleurs aux États-Unis et plus précisément à Los Angeles qu'il passe désormais une grande partie de l'année, près de ses deux fils, Oscar et Léon, qui y ont déménagé avec leur mère, Amanda Sthers. Patrick Bruel se décrit comme un papa poule, lui qui a souffert de l'absence du sien. Il n'a qu'un an lorsque son père abandonne le domicile familial. Deux ans plus tard, sa mère quitte Tlemcen, en Algérie, pour s'installer en région Parisienne.

Plus de 30 ans de carrière

Patrick Benguigui, qui prendra à 20 ans le nom de Bruel, ne renoue vraiment avec son père qu'au moment de la naissance de ses enfants, qu'il retrouve donc aujourd'hui en Californie. Loin de la Bruelmania qui le suit dans l'hexagone depuis plus de 30 ans. Cet engouement énorme autour de lui, l'intéressé l'entretient savamment. Charmeur invétéré, homme à femmes mais fidèle en amitié... L'artiste a fait du chemin depuis ses nuits avec Florent Pagny dans le restaurant "Vingt aux Halles".



Si son premier 45 Tours, Vide, a fait un bide - trop triste -, Marre de cette nana-là lance en 1984 un succès qui ne s'est pas démenti depuis. Qu'il fasse de la musette ou reprenne Barbara, son public - souvent féminin - répond présent, attaché à cette gueule et à cette voix. Un timbre voilé que le chanteur attribue aux extinctions de voix de son enfance, lorsqu'il avait trop hurlé sur les terrains de foot.



Cette passion du ballon rond n'a jamais quitté Patrick Bruel, au point que le chanteur se soit rendu en Russie en juillet dernier pour assister au sacre des Bleus. La deuxième étoile inspire sur son dernier album le titre Qu'est-ce qu'on fait, nouvel engagement en faveur d'une France Black Blanc Beur, 20 ans après 1998, pour cet opposant au Front National qui refuse d'aller jouer dans des villes tenues par l'extrême-droite.



Chanteur, acteur, joueur de poker, citoyen engagé... Patrick Bruel est aussi désormais producteur d'huile d'olive sur son domaine de l'Isle sur la Sorgue, dans le Vaucluse. Il a par ailleurs décidé de se lancer dans le vin. Rendez-vous dans quelques années pour la première cuvée.